2st AM4 low-end budget bundles

Hallå!

Har hjälpt en polare att byta plattform till AM5 till han och familjens två burkar.

Fick skänkt det som blev över, vill mest bli av med grejorna så smidigt som möjligt. Förväntar mig inga dundersummor, rimligt bud på ALLTIHOPA och upphämtning prioriteras.

KÖP NU-pris: 1000 SEK + eventuell frakt

Paket 1:

CPU: Ryzen 1500X

RAM: 8 GB (4x2) 2666 Mhz CL16

MB: Gigabyte GA-AB350M-Gaming (mATX)

Paket 2:

CPU: Ryzen 1600X

RAM: 16 GB (8x2) 3000 Mhz CL15

MB: Asus Prime B450-PLUS (ATX)

Övrigt:

PSU: Corsair CX430

SATA SSD: 120 GB SanDisk random bullshit.

Allting är testat och fungerar, men det är som sagt inte nya grejor. Finns skruv till M.2 för båda brädorna, råkade nog slänga SATA-kabeln när kartonger och plast till alla nya grejorna åkte.

Har extra AM4-kylare att skicka med till köparen ifall det behövs så båda paketen har kylare. Givetvis ingen kostnad på det, bara bra om någon vill ha!

Vi kan väl försöka avsluta ikväll redan vid 22.00, tio minuter antisnipe efter sista budet - kommer dock som sagt prioritera bud på ALLT och gärna upphämtning - kan medta till Borlänge imorgon för den stackare som valt att bosätta sig där!

Har eventuellt antistatisk påse till båda, men passar nog inte med kylare tyvärr.