Säljer en LG C2 42" (120hz) som jag köpt begagnad av en annan medlem här på forumet.

Skärmen är i fint skick utan några skavanker vare sig på ytan eller i displayen.

Ingår fjärrkontroll och en "servicefjärrkontroll".

Hämtas i Varberg eller körs mot någon hundring extra i bensinpeng till Göteborgsområdet.

Avslutar budgivningen när det känns rimligt, förmodligen framemot nästa helg.

Säljer till den jag vill och den som kommer med ett bra nog bud. Ingen brådska för mig att bli av med den.

Pris: Bud.