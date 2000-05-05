Ryzen 9 9900X3D - ny & oöppnad

Hej!

Säljer en Ryzen 9 9900X3D åt en polare som har köpt "fel" modell till sitt bygge. Han insåg i efterhand att han ville ha den värre modellen 9950X3D, så denna får nu åka ut på auktion!

Processorn är helt ny och förpackningen är oöppnad, direkt från butik. Frakt står jag för och skickar med postnord. Swish gäller för betalning, och jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Länk till produkten

Må bäste bud vinna!