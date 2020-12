Sedan AMD avtäckte grafikkorten i Radeon RX 6000-serien har de sedan tidigare kända funktionerna i arkitekturen RDNA 2 inte varit de mest omtalade. Istället har tekniken Smart Access Memory stulit det mesta av rampljuset, en teknik där processorn ges möjlighet att nå en större del av grafikminnet per anrop än vad som tidigare varit möjligt. Det bygger på en del i PCI Express-specifikationen vid namn resizable BAR, och som en del av den företagsoberoende standarden kan den implementeras fritt av moderkortsmakare.

AMD stöder endast Smart Access Memory på företagets senaste hårdvara i produktserierna Ryzen 5000 och Radeon RX 6000, något som uppges bero på en fysisk begränsning i PCI Express-implementationen. Begränsningen gäller dock inte när AMD:s grafikkort används med Intels processorer och moderkort, och flera företag släpper uppdaterad BIOS-mjukvara för moderkort med Intels 400-seriens styrkretsar, rapporterar Wccftech.

Asrock är ett av dessa företag, och inför samtidigt ett eget namn för AMD:s Smart Access Memory. Namnbytet för resizable BAR landar i Clever Access Memory (CAM), vilken aktiveras i BIOS-uppdateringar för bolagets Z490-moderkort i Taichi-familjen. Företaget illustrerar vinsterna med funktionen genom att köra prestandatester i spelen Shadow of the Tomb Raider och Assassin's Creed Valhalla, där grafikkortet AMD Radeon RX 6800 XT sällskapats av Intels processor Core i7-10700K.

Clever Access Memory Avstängd Aktiv +/- procent Shadow of the Tomb Raider 12 801 13 226 + 3,32% Assassin's Creed Valhalla 5 113 5 703 + 11,54%

Med Shadow of the Tomb Raider kunde systemet rendera 12 801 bildrutor (eng. frames) utan CAM aktiverat, och 13 226 med funktionen aktiv. Det representerar en vinst om 3,32 procent. I Assassin's Creed Valhalla lyckas systemet rendera 5 113 bildrutor utan CAM, och 5 703 stycken med CAM aktiv. Här går vinsten upp till strax under 12 procent, vilket hamnar på en motsvarande nivå som AMD anger för Smart Access Memory som enligt bolaget uppskattas ge mellan 5 till 11 procent med grafikkortet Radeon RX 6900 XT.

Det återstår att se vad den prestandamässiga vinsten blir när Nvidia släpper drivrutiner med stöd för resizable BAR, och om företaget väljer ett klyftigt namn. Stödet ska tillkomma i en framtida drivrutin, men Nvidia har inte lämnat tidsplan för när det sker. AMD samarbetar med både Intel och Nvidia runt Smart Access Memory-tekniken, vilket innebär att bolagets processorer och grafikkort ska kunna nyttja mer grafikminne i sällskap med konkurrerande hårdvara framöver.

