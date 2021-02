Svenska teknikprofiler är en artikelserie där vi intervjuar beslutsfattare och andra profiler från branschen för att ge en inblick i de lokala aktörerna och förutsättningarna.

I tretton år har Fractal Design levererat datorprodukter med "nordisk" design. Vid rodret sitter samma VD som en dag grundade bolaget, Hannes Wallin.

Tjena Hannes! Kan du berätta lite kort om Fractal Designs historia och vad ni gör?

Vi började vår resa 2007 med ett sortiment av nätdelar och fläktar. Det riktiga genombrottet på marknaden kom två år senare med chassit Define R2 och efter det har vi expanderat sortimentet kraftigt – främst med fler modeller inom chassin, men på senare år även vattenkylningsprodukter. Huvudkontoret ligger i Göteborg, där vi har all produktdesign och utveckling. Fractal Design är idag ett globalt bolag med kontor i USA, Kina och Taiwan och har runt 80 anställda, 636 miljoner kronor i omsättning och försäljning på mer än 50 marknader.

Var gjorde du innan du startade Fractal Design?

Innan Fractal Design drev jag ett bolag som hette GTEK, där affärsidén var att importera gaming-relaterade datortillbehör och sälja på den svenska marknaden. Vi höll på med allt från datorkylning, lösa fläktar, vattenkylning, peltiers och dylikt, och moddning till gaming-möss, vi var första importören av Razer Boomslang när det begav sig, och datorchassin och nätdelar. GTEK var förresten en av SweClockers första annonsörer. Betalningen var en musmatta.

Vad drev dig till att starta ett nytt bolag?

Jag tyckte att det saknades chassin på marknaden med en mer mogen, elegant och minimalistisk design. Med Define R2 lanserade vi en kombination uppskattade egenskaper så som att det var delvis modulärt, hade en svart insida på en tid då nästan alla chassin fortfarande bara visade bar plåt, det satsade mer på HDD än ODD och så vidare. Dessutom insåg vi att vi kunde erbjuda det ganska mycket billigare än en av dåtidens toppsäljare, Antec P180.

Ni inledde nyligen börsnoteringen av Fractal Design. Vilka för- eller nackdelar för det med sig?

Sedan 2016 har vi haft en majoritetsägare i bolaget i form av riskkapitalbolaget Litorina. Som riskkapitalbolag har de ett tidsbegränsat ägande – det ingår i modellen. Det är i huvudsak deras andel som kommer att göras tillgänglig på börsen nu. Noteringen kommer att underlätta framtida kapitalanskaffning vilket vi i sin tur kan använda för till exempel produktutveckling eller förvärv av andra bolag. Med andra ord öppnar det möjligheter vi inte haft i samma utsträckning tidigare.

Vad är din roll på bolaget och har den förändrats över tid?

Jag är grundare och VD. I ett nystartat bolag måste man göra lite allt möjligt; produktutveckling, försäljning, marknadsföring, kundsupport – you name it. De första åren jobbade jag främst med produktutveckling och spenderade väldigt mycket tid i Kina för att gå igenom varuprover, prata med leverantörer etc. Hög produktkvalitet har alltid varit viktigt för oss, och därför såg vi tidigt till att ha ett team på plats i Kina för kvalitetskontroller och att ha en bra koll på produktionen. Med åren har organisationen växt så jag gör givetvis inte "allt" längre, men jag är fortfarande rätt insatt i det mesta.

Vad har du själv för relation till hårdvara och teknik idag, är det bara affärer eller har du ett personligt intresse också?

Med ett jobb som tar mycket tid och familjen ovanpå det finns inte riktigt tiden att spela som förr, men jag lägger i alla fall ett gäng timmar i veckan på gaming. Då är det mest RTS-spel i allmänhet och Age of Empires II DE i synnerhet. Jag är fortfarande djupt teknikintresserad så jag läser flitigt på många hårdvarusajter dagligen, inte minst SweClockers och dess forum. För mig är det viktigt att hänga med i vad som händer i branschen och vad kunder tycker om både våra och konkurrenters produkter.

Ert fokus de första åren låg ju väldigt mycket i Norden. Hur har det gått med er amerikanska expansion och på vilka marknader ser ni störst potentiell tillväxt?

Vi har växt kraftigt på den amerikanska marknaden de senaste åren och har idag en delad andraplats sett till marknadsandelar. USA utgör idag mer än 40 procent av vår omsättning. Framöver ser vi Asien och speciellt Kina som viktiga tillväxtmarknader, men vi kommer alltid att ha Sverige som vår hemmamarknad och en av våra största och viktigaste marknader.

Er design är i mångas tycke nordisk, stilren och kanske något dämpad. Är det vissa marknader där detta inte går hem alls och har ni i så fall tankar på att tillmötesgå sådana marknader i ert utbud?

Från att ha börjat med en väldigt avskalad design (Define) har vi breddat vårt designutbud något över åren, men vi har ändå försökt hålla det till vad vi anser är en Fractal-identitet. Vi upplever att vår design idag går hem på de allra flesta marknader, även om det helt klart kan finnas regionala skillnader mellan favoritprodukter.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna ni överkommit genom tiderna och vilka är de största utmaningarna ni står inför just nu?

I utvecklingen från att vara en liten start-up till att bli ett etablerat och internationellt företag gör man alla möjliga misstag. Lyckligtvis tror jag vi har lärt oss av dem och kommit ut starkare. Vår utmaning kommer nog alltid att vara att fortsätta hålla en hög nivå på de produkter vi utvecklar och se till att de verkligen motsvarar det som kunderna vill ha.

Vilka är de största vinsterna eller de saker du är mest stolt över under din tid på Fractal Design?

Det vi är absolut mest stolta över är att vi har lyckats få så många slutanvändares förtroende genom att försöka erbjuda rätt produkter och ha en snabb och tillmötesgående kundservice. Det tar lång tid att bygga ett förtroende men går snabbt att förlora.

Hur ser du på konkurrensen bland chassitillverkare idag jämfört med när Fractal Design gav sig in i matchen?

Konkurrensen är definitivt hårdare. Men jag tycker det är positivt – det tvingar både oss och andra att göra ännu bättre produkter. Men vi har satsat hårt på att finnas i framkanten av utvecklingen, bara under de senaste fyra, fem åren har vi gått från tre till tjugo ingenjörer på bolaget!

Vad har du för tips till dem bland våra läsare som vill ta sig in i IT-branschen och vill få utlopp för sitt teknikintresse genom jobbet?

Sök en av våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan på fractal-design.com! Passion för branschen och produkterna väger tungt när vi rekryterar. Vi växer snabbt och har anställt många den senaste tiden och det kommer vi att fortsätta med.

Läser du själv på SweClockers något?

Ja, varje dag, både redaktionella nyheter och i forumet.

Är det något du skulle vilja se mer av i vår bevakning av teknik eller branschen?

Det skulle väl vara fler tester av chassin, nätdelar och kylningsprodukter!

Vi vill rikta ett tack till Hannes och Fractal Design som tog sig tid att svara på våra frågor!