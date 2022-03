Att testa grafikkortets beräkningskraft med hjälp av ett specifikt prestandatest likt 3DMark är populärt bland entusiaster. Det kan vara ett hjälpsamt verktyg för att konstatera att ens nyköpta hårdvara presterar som den ska, men även som ett stabilitetstest för den som försöker pressa kislet till bristningsgränsen vid överklockning. På senare tid behöver man även ta grafikkortets ray tracing-kärnor i beaktning vid testandet, då dessa ofta är mer känsliga för frekvensökningar.

För att testa prestandan hos just ray tracing-kompatibel grafikhårdvara släpper nu den finska mjukvarubolaget Basemark ett nytt prestandatest. Gpuscore: Relic of Life är framtaget att fungera på flera operativsystem och plattformar, däribland PC med Windows eller Linux som bas, men även mobiltelefoner i framtiden. För att göra detta möjligt är mjukvaran inte skriven exklusivt för DirectX 12 utan kan även köra det öppna gränssnittet Vulkan.

Testet använder sig av ray tracing för specifikt reflektioner och global ljussättning. Systemkraven är ett grafikkort med minst 6 GB VRAM, där stöd ska finnas i drivrutinen för ray tracing via antingen DirectX Raytracing eller Vulkan. Därtill behövs en 64-bitars processor och 12 GB primärminne.

Gpuscore: Relic of Life till Windows och Linux finns för nedladdning via Basemarks webbplats. Gratisversionen kräver en aktiv internetuppkoppling för att ge ett resultat, då detta skickas in till prestandadatabasen Powerboard.