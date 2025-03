Nu har Sony presenterat vilka systemkrav som PC-porten för The Last of Us Part II har. Spelet ser ut att vara ganska krävande om du vill spela det på högsta inställningarna, alltså i 4K-upplösning och med 60 FPS.

Du kommer att behöva antingen ett Geforce RTX 4080 eller ett Radeon RX 7900 XT – två toppkort från förra generationen. På processorsidan krävs minst en Intel Core i7-11700 eller AMD Ryzen 7 5700X.

För att köra spelet på lägsta inställningar, i 720p och 30 FPS, är kraven mer generösa. Då räcker det med ett Geforce GTX 1650 eller ett Radeon 5500 XT. Processorkraven landar på en Intel Core i3-8100 eller en AMD Ryzen 3 1300X.

Oavsett inställningar behöver spelet 150 GB ledigt lagringsutrymme och 16 GB primärminne. Om du siktar på högsta inställningarna behöver du däremot 32 GB. Spelet har även stöd för frame generation via DLSS 3, FSR 3.1 och AMD FSR 4.

Det första The Last of Us-spelet fick en stökig lansering på PC, på grund av av en del prestandaproblem och det återstår att se om uppföljaren får en bättre start. The Last of Us Part II Remastered släpps på PC den 3 april och kommer gå att köpa via Steam och Epic Games Store.