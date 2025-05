Ugreen är ett varumärke som jag främst förknippar med tillbehör som GaN-laddare, powerbanks, USB-hubbar, dockningsstationer och kablar. En av deras 200-watts GaN-laddare driver till exempel min dator i skrivande stund. Företaget har under flera år byggt upp ett gott rykte inom just den typen av kringutrustning, där design och funktion ofta kombineras till ett attraktivt pris. Att samma företag nu ger sig in på NAS-marknaden kan därför uppfattas som något oväntat – särskilt med tanke på hur specialiserad och krävande den produktkategorin är.

Det var via en Kickstarter-kampanj som Ugreen för ungefär ett år sedan presenterade sina första NAS-enheter, däribland NASync DXP2800 – en modell som riktar sig till både teknikentusiaster och små kontor. Med ett stilrent yttre, plats för flera hårddiskar och påstådd hög prestanda försöker Ugreen ta upp kampen mot etablerade namn som Synology och QNAP. Men frågan är: räcker det hela vägen?

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Ugreen som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Ugreen NASync DXP2800

Egenskap Värde Processor Intel N100 (12:e generationens Alder Lake-N), 4 kärnor / 4 trådar, upp till 3,4 GHz RAM 8 GB DDR5 (utbyggbart till 16 GB) Systemlagring 32 GB eMMC Diskplatser 2x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD M.2 SSD-platser 2x NVMe (för cache eller extra lagring) RAID-stöd JBOD, Basic, RAID 0, RAID 1 Maximal lagringskapacitet Upp till 64 TB (2x 24 TB HDD + 2x 8 TB SSD) Anslutningar & portar Nätverk: 1x 2,5 GbE (RJ45)

USB (framsida): 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

USB (baksida): 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 (480 Mbps)

HDMI: 1x HDMI 2.0 (stöd för 4K@60Hz) Kylning Tyst fläkt (29–34 dB), dubbla kylprofiler (tyst och högpresterande). Magnetiskt fläktgaller för att minska damm Programvara & funktioner Operativsystem: UGOS Pro (Ugreens eget NAS-operativsystem)

Funktioner: Privat molnlagring, AI-baserad fotohantering, filsynkronisering, fjärråtkomst, säkerhetskopiering, Docker-stöd, VM-stöd, medieserver med 4K-stöd via HDMI

Appstöd: Windows, macOS, Android, iOS, webbläsare och smarta TV-apparater Storlek 23,1 x 10,9 x 17,7 cm (L x B x H) Innehåll i förpackningen NAS-enhet (utan diskar)

2x SSD-silikonplattor

Ethernet-kabel

Strömadapter (12V/5A)

Nycklar för hårddiskfack

Skruvar och verktyg

Manual och supportkort Pris Vid publicering runt 3 900 kronor

Ugreen NASync DXP2800 levereras med en Intel N100-processor (Alder Lake-N) med 4 kärnor och 4 trådar. Det är en energieffektiv processor som ger bra prestanda och dessutom har integrerad grafik.

NAS-enheten kommer med 8 GB DDR5-minne, men kan utökas till 16 GB, vilket kan vara bra för virtualisering eller många Docker-containers. Det finns plats för två vanliga 2,5-/3,5-tums hårddiskar samt två NVMe-enheter. Den maximala lagringskapaciteten är 64 TB. NVMe-enheterna kan också användas som cache.

DXP2800 har gott om anslutningar, bland annat flera snabba USB-portar (både USB-C och USB-A) samt en HDMI-port för videouppspelning. Nätverksporten är relativt snabb (2,5 Gbps), men tyvärr finns det endast en – jag hade gärna sett två portar.

Närmare titt

Ugreen NASync DXP2800 levereras i en låda med tydlig information om hårdvara och funktioner. Förpackningen skyddar produkten väl.

Mitt första intryck är positivt. Många NAS-enheter i den här prisklassen brukar bestå av plast, men denna NAS är av metall och känns mycket robust.

På framsidan av DXP2800 hittar du de två facken för hårddiskar, en USB-C-anslutning och en USB-A-anslutning. Så vitt jag kan se saknas det ett sätt att starta en kopiering direkt från framsidan, så det går inte att till exempel ansluta ett USB-minne med foton och med en knapptryckning kopiera över dem.

På baksidan finns ytterligare två USB-A-portar, HDMI 2.0-utgång och en 2,5 Gbps nätverksport. Fläkten har ett magnetiskt, avtagbart dammfilter som enkelt kan rengöras.

På undersidan sitter en lucka där minnet monteras. DXP2800 har en minnesplats medan större modeller har två.

Med i kartongen finns en strömadapter, nätverkskabel, skruvmejsel, skruvar och två ”nycklar” till diskfacken.

Installation av lagring

Ugreen NASync DXP2800 har stöd för både vanliga hårddiskar och två NVMe-enheter.

Installation av NVMe-enheter kräver att båda diskvaggorna först tas bort. På varje NVMe-plats sitter en silikonplatta med skyddsplast som måste tas bort. Installationen är annars verktygslös, det enda som krävs är lite belysning då det annars är svårt att se var man ska stoppa in SSD-enheterna.

De vanliga 2,5/3,5-tums hårddiskarna monteras i två vaggor. Medan 2,5-tumsdiskar måste skruvas fast, hålls 3,5-tumsdiskar på plats med en smart mekanism där vaggan breddas och sedan trycks ihop för att fästa disken.

Diskfacken har lås för att undvika att man oavsiktligt drar ut diskarna. Låsen är inte stöldskydde utan öppnas enkelt med ett mynt eller en skruvmejsel.

Mjukvaran

Operativsystemet UGOS är baserat på Debian och har förbättrats mycket sedan lanseringen. Gränssnittet påminner om Synologys operativsystem och är lättanvänt.

UGOS har funktioner för avancerade användare och mindre företag, inklusive användarhantering med rättigheter, kvoter och tvåfaktorsautentisering. Det finns stöd för FTP, SFTP, WebDAV, LDAP och domäner. Brandvägg och antivirus finns också tillgängligt.

Funktioner

UGOS kommer med funktioner du förväntar dig av ett operativsystem för en NAS.

Överlag borde inte det vara något direkt som saknas för en avancerad hemmaanvändare eller mindre företag. Det finns stöd för att ha användare och det går att både ge olika rättigheter, sätta kvoter och även att kräva tvåfaktorsautentisering för inlogg.

På nätverkssidan finns stöd för till exempel ftp, sftp, webdav och att ansluta till ldap eller domän. Självklart finns det stöd för smb, bonjour och liknande.

En viktig funktion är hur lagringen hanteras. Detta sköts via appen ”Storage”, där du enkelt sätter upp lagringsvolymer och pooler samt övervakar deras status. Eftersom enheten bara har plats för två hårddiskar är RAID-möjligheterna begränsade. Jag valde att använda RAID 1 för båda lagringspoolerna. Det går även att använda NVMe-SSD som cache för de vanliga diskarna. När appar eller användare skapas kan du välja vilken volym som ska användas.

Säkerhet

Då en NAS används för privata filer är det viktigt att det finns säkerhetsfunktioner. Den första versionen av UGOS saknade till exempel stöd för tvåfaktorsautentisering men det är nu tillagt. Det finns även stöd för att låsa ut en användare efter x antal felaktiga inloggningar. UGOS kommer även med en brandvägg som kan anpassas för att inte släppa in felaktig trafik.

Bland apparna finns det även en antivirus-app som bygger på ClamAV och som kan kolla filer i realtid. Det går att ställa in NAS:en så att du kan komma åt den utifrån, men det är avstängt från början.

Appar

Något jag förväntar mig av en modern NAS är möjligheten att utöka funktionaliteten med program/appar. UGOS kommer med app-stöd och flera av dess standardfunktioner är faktiskt appar som visas i app center. Dessa går dock varken att stänga av eller avinstallera.

Om jag räknat rätt finns det nu 19 stycken appar som kan installeras efteråt. Majoriteten är användningsprogram, till exempel bittorrent och säkerhetskopiering medan några få är för media, inklusive foton och film.

Jag installerade några av apparna för att få en känsla av kvalitén.

Online Office

Detta är ett paket som bygger på Onlyoffice (https://www.onlyoffice.com/) och är ett fullfjädrat office-paket i molnet. Jag testade det lite kort och måste säga jag är imponerad av funktionaliteten i alla delar. Det känns som en perfekt app för en avancerad hemmaanvändare eller liten firma som inte vill betala för Office eller ha dokumenten i molnet hos Google.

Photos

Naturligtvis finns det en foto-app. I den hittar du intressanta funktioner som möjligheten att ladda ner AI-modeller lokalt för att känna igen ansikten, läsa ut texter från bilder och mycket annat. Det intressanta tycker jag är att det går att välja vilka modeller du vill ha, selektivt slå på/av dessa för personliga fotoalbum men också att det går att lära upp en egen modell på dina bilder. Och allt hanteras på NAS:en så din data inte skickas ut för inlärning.

Det går att skapa album med kort som sen kan delas med andra, både internt och, om du öppnat upp access utifrån, via extern länk. Det går då att ställa in en pinkod för att låsa upp access och även att ställa in hur länge albumet är tillgängligt.

Cloud Drives

Även om jag gillar idén med ett eget lokalt moln så har jag även OneDrive och Google Drive. Något jag har gjort tidigare är att se till att de filer jag har i dessa moln även är synkade till min lokala NAS.

Cloud Drive är den app hos UGOS som ger mig denna funktionalitet. Det går att välja att ansluta sig till OneDrive och/eller Google Drive och sen antingen ladda upp filer dit, ladda ner filer eller synkronisera mellan NAS:en och respektive molntjänst. Jag laddade till exempel ner cirka 80 GB av bilder från OneDrive till NAS:en för att låta Photos-appen kategorisera dom och även om det tog tid att få ner över 10 000 bilder så stötte jag inte på några problem.

Docker

Apputbudet är ännu inte lika stort som hos vissa konkurrenter, men det finns stöd för Docker och virtuella maskiner, vilket öppnar upp för betydligt mer funktionalitet.

Jag installerade exempelvis Plex i en Docker-container utan problem, och Home Assistant installeras automatiskt via Docker. För den som planerar att köra många containrar kan det vara värt att uppgradera minnet till 16 GB. I mitt test märkte jag dock inte av någon större minnesbelastning.

Ugreen App

Ugreen har en app tillgänglig för iOS, Android, Windows och macOS. De nämner även stöd för smarta TV-apparater, men det är oklart vilka modeller som avses.

Appen låter dig administrera NAS:en och komma åt filer, samt fungerar som fjärrkontroll när du ansluter enheten till en skärm via HDMI.

HDMI

Ugreen NASync DXP2800 kommer med en HDMI-utgång och jag var nyfiken vad den används till. Jag har ju till exempel inte varit speciellt imponerad över Qnap:s lösning för ”TV-gränssnitt”.

Hos DXP2800 används utgången lite annorlunda. HDMI-utgången fungerar både som ett sätt att komma åt BIOS och som en uppspelningskanal. Via Ugreen-appen kan du välja filmer att spela upp och "casta" dessa till skärmen.

Jag testade flera trailers i olika format och upplösningar, och allt från 1080p till 4K i MKV-format med AC3-ljud fungerade utmärkt. Den enda trailer som inte fungerade var för den senaste Mission Impossible-filmen, som spelades i mobilen men frös på skärmen.

Annat operativsystem än UGOS?

UGOS är fortfarande relativt nytt och oprövat, men det går att byta operativsystem om man vill. Det finns guider för att installera till exempel TrueNAS eller Unraid. Ugreen har bekräftat att garantin inte påverkas så länge hårdvaran inte modifieras.

Prestanda

För att testa prestandan kör jag lite tester via programmet NAS Tester för att skriva och läsa filer till NAS:en. Jag anslöt den också både via 1 Gbps och via 2,5 Gbps-anslutning för att se vad den maximala skriv- och läsprestandan är. Självklart kommer prestandan variera utifrån hur små/stora filer som skrivs eller läses så se detta som ett max-värde.

Anslutning HDD (skriv/läs) NVMe SSD (skriv/läs) 1 Gbps 113 / 118 111 / 118 2,5 Gbps 289 / 296 282 / 296

NAS Tester, 400 MB fil, MB/s

Vid testning med NAS Tester över både 1 Gbps och 2,5 Gbps nätverksanslutning uppnåddes maximala skriv- och läshastigheter på omkring 290 MB/s vid 2,5 Gbps. Eftersom nätverket blir flaskhalsen ser jag ingen anledning att använda RAID 0, utan föredrar RAID 1 med eventuell SSD-cache.

Temperatur och ljudnivå

Fläkten har ett svagt susande ljud och kan ställas i olika lägen: tyst, temperaturstyrd eller full hastighet. Jag rekommenderar temperaturstyrt läge, då processorn kan bli varm vid tunga uppgifter som fotobearbetning. Vid mitt test, där över 10 000 bilder laddades upp och AI-funktioner användes, låg CPU-temperaturen runt 90 grader. Ljudnivån varierade då mellan cirka 30 och 40 dB beroende på belastning. Målet verkar vara att hålla temperaturen strax under 90 grader innan fläkten ökar hastigheten.

Sammanfattning

Ugreen NASync DXP2800 är en välbyggd NAS-enhet som sticker ut med sin robusta metallkonstruktion. Enheten har plats för både traditionella hårddiskar och NVMe SSD-enheter, vilket ger bra flexibilitet för både lagring och cache. Prestandan är stabil tack vare en Intel N100-processor och en snabb nätverksport på 2,5 Gbps. Dessutom finns gott om USB-anslutningar och en HDMI-anslutning. Operativsystemet UGOS erbjuder ett intuitivt gränssnitt och imponerande Docker-stöd, vilket gör det enkelt att lägga till fler funktioner.

På den negativa sidan erbjuder DXP2800 bara en enda 2,5 Gbps nätverksport, vilket begränsar möjligheten till redundans eller bättre nätverksprestanda. Det saknas även en praktisk funktion för att snabbt kopiera filer från ett USB-minne direkt från NAS:ens framsida, något som finns hos vissa konkurrerande modeller.

Slutligen är appstödet något begränsat jämfört med etablerade konkurrenter som Synology och QNAP, även om det goda Docker-stödet till viss del kompenserar för detta.

Ugreen NASync DXP2800 kostar när jag skriver detta runt 3 900 kr. Det kan låta högt för en 2-facks-NAS men en snabb titt på konkurrenter som Synology DS224+, Synology DS723+, Qnap TS-264 och Qnap 253E visar att DXP2800 faktiskt inte alls är dyr, särkilt om jag tänker på hårdvaran du får. Visst finns det billigare 2-facks-NAS från konkurrenterna men då får du sämre hårdvara och prestanda.

Sammantaget är Ugreen DXP2800 ett attraktivt val för den som söker hög kvalitet och bra prestanda till ett bra pris. Vissa begränsningar kan göra att enheten tappar något i jämförelse med mer etablerade alternativ, men jag tvekar inte att rekommendera den.

Fördelar:

Metallchassi

Två NVME-platser

8 GB räcker långt och lätt att uppgradera

Enkel installation

Bra prestanda

Bra funktionalitet

Enkelt bygga ut funktionalitet via appar och Docker

2,5 Gbps-nätverksport

Möjlighet att använda andra OS utan att garantin försvinner

Nackdelar: