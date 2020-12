Programmering 1 aktivitetsdiagram pensionssparande

namespace aktivitetsdiagram { class Program { static void Main(string[] args) { // Välkommnas till programet och ber om ålder som sedan sparas för att gå in i loopen. Console.WriteLine("Welcome to the this calculator for savings and retirement."); Console.WriteLine("Please enter your age"); string input = Console.ReadLine(); int age = Convert.ToInt32(input); //omanvandlas från string till int. int money = 15000; // i loopen läggs det till 500 eller 1000 + startbeloppet beroende på vilken ålder man skriver in. do { if (money > 20000 || age < 60) { Console.WriteLine("You are saving little."); money = money + 500; } else { Console.WriteLine("You are saving a lot."); money = money + 1000; } { age++; } } while (money < 20000 && age < 65); //så länge man inte kommer över 20000 dollar eller 65 år ska loopen köras. // programmet skriver ut vilken ålder man går i pension och hur mycket som man har sparat. Console.WriteLine("You are retired by the age of " + age +"."); Console.Write("You are saved " + money + " dollars."); Console.ReadKey(); } } }