Skrivet av kronvall: kolla försäljningen under Q4, toktapp. Dessutom guidar dom på 10% tillväxt, mot de 28% som var senaste året, rejält ner från idag mao. Lägg till att marknaden växer mer än 10% så tror dom sig växa långsammare än marknaden vilket inte är det man vill se. Med det sagt så är verksamheten fin och baserat på dagens nyckeltal billig, men frågan är om nyckeltalen kommer att bestå eller om de ändras. Jag passar på introduktionen i väntan på Q1 resultatet för att se vart trenden pekar. Långsiktigt tror jag dock inte man kommer gå bort sig även om man köper på introduktion, men då pratar vi längre tid än vad jag tror tålamodet i marknaden är, så en dipp är inte att utesluta tänker jag och då köper jag istället för nu. Men har jag fel så missar jag tåget och får tänka om då.

Vart hittar du deras stats för Q4?

Jag vill inte vara negativ, men ska jag köpa FD vill jag se mer. Kan inget om ekonomi och TA etc, men de produktkategorier som de idag täcker räcker inte: chassin, lite kylning, kanske fortfarande nätagg. Deras senaste omstöpning sätter dem i segmentet premium+, medan hela deras sving kommit ur svennesegmentet. Era var en flopp, och nu har de tagit en av deras mest prisade modeller, meshify, från normiesegmentet till södermalmsdesigner-med-tio-diskar-segmentet. Deras vattenkylningar är inte top #3 - jag har haft alla. De borde behålla sin omstöpning i dess estetiska mening, men gå tillbaka till sina rötter att vara vad v70 var för bilägare till vad chassin och kylning är för gamers/creators/etc. Har sagt det flera gånger tidigare. CORSAIRS ICO gav ett marketcap som endast var typ 50% högre än vad FD verkar vilja gå ut med. Då är Corsair top #3 mest sålda i nästan alla produktkategorier som de ägnat sig åt, ~7-10st, somliga vilka de endast ägnat några år. CRSR produkttrappa visar för mig att det går att ta nya riktningar och utveckla sitt portfolio på rätt kort tid. Jag tror i grunden på FD och är i grunden välvilligt inställd till dem som konsument, jag skulle vilja köra FD och har länge gjort det, men de är omsprungna, inte nödvändigtvis som chassitillverkare i strikt mening men som helhet. Antar att det med en ICO vill få kapital för att kunna expandera för att få nya segment och återta mer av sina gamla. Jag önskar verkligen FD allt gott och om de kan visa prov på lite bättre insikt (ursäkta fräckheten i att jag säger det, men t.ex. Era visar att de inte har öronen mot jorden för 1-2 år sen och kanske inte heller i nuläget). Skulle också gärna gå long i FD, men inte idag och inte på 41kr. Sorry för wall of text men är väldigt intresserad av FD, enormt nostalgisk över hur mäktiga och banbrytande chassin de gjort, och jag vill se dem tillbaka på oöverträffad högform. Följer med spänning.