Mobilt BankID kraschar Android och spärrar sig

När jag varit ute och gått länge med smartphone (lyssnat på musik via GoneMAD app) och sedan aktiverar 4G för att gå in på Swedbank och överföra pengar mellan konton så startar jag Mobilt BankID för att logga in och startar hela mobilen (HTC One A9 - Android 7.0 om jag minns rätt) om sig.

Detta har inträffat länge innan buggen med WebView som fick flera svenska appar att krascha för en vecka sedan. Nu blev det samma vända igen. Jag var ute och gick länge. Gick på affären och startade 4G för att överföra pengar med Mobilt BankID i Swedbank appen.

("Varför inte ha alla pengar direkt på kortkontot så att du vid ett snedsteg kan förlora alla dina pengar till ett bedrägeribrott?", exakt därför. Förlorade 2 lax från någon i London som köpte tvättmedel för pengarna. Fick tillbaka dessa och har sedan dess aldrig haft alla pengar direkt på kortkontot i banken.)

Precis när Mobilt BankID appen startades så starta hela mobilen om sig. "Inga problem" tänker jag. Men då tamefanimig får Mobilt BankID appen för sig att den har utsatts för hacking försök och väljer att spärra sig helt trots att den annars är giltig till och med 27:e maj 2022. Vilket stolpskott till app-design beslutade om det? Ok att den spärrar sig vid flera inloggningsförsök. Men att programmet hänger sig så skall den spärra sig för att det anses vara hackingförsök i appenb?

Så nu är jag utan åtkomst till Swedbank (buhu för mig - dagens I-landsproblem) och jag har lyckats byta batteri på min ovala inloggningsdosa (från 2008!!!) men den kräver någon slags bekräftelsekod som jag bara tydligen skall kunna få om jag besöker ett fysiskt Swedbankkontor - under coronatider.

Jo, jag tackar ja! En sak har jag iaf lärt mig: ha aldrig allt på en och samma sketna enhet (smartphone). Jag har alltid avskytt smartphones pga. deras touchscreens, hur de förvandlat majoriteten av människor till vandrande teknikzombies, med mera. Och detta är återigen ett ytterligare skäl till att avsky dem.

Hursomhelst. Hur stor är sannolikheten att jag kan få en bekräftelsekod över telefon från Swedbank eller måste jag fanimig besöka deras ***** kontor och stå utomhus bland alla COVID-19-galningar?! Jag har haft luktsinne under hela 2019-2021 och tänker inte förlora det pga. careless low-lifers hängandes ute på stan runt navet och dylikt.

Jag misstänker tyvärr att när gamla ovala dosan slocknar pga. batteri så försvinner även dess PIN-kod vilket gör att den nog måste hanteras nere vid fysiskt viruskontor eftersom "hur vet dem annars att jag är jag och inte en galen scammer?!". Ajja, tackar att hela mitt liv rasar omkull pga. en app på smartphone.

Återigen - ha aldrig alla ägg i en och samma korg! Smartphones är det både det bästa och sämsta som människan skapat. Det och kärnfysik. Till sist så önskar jag Google xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx-xx! (självcensur)