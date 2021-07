Laptop för ingenjörsstudier

Hej!

Ska börja plugga en civilingenjörsutbildning nu till hösten och skulle därför behöva en laptop till detta. Jag kommer troligtvis att använda den litegrann både till programmering och cad. Vill gärna ha så tunn (under 2 cm) och lätt (under 1,8 kg) som möjligt, för att den ska vara smidig att ta med till skolan. Ser gärna att priset ligger under 15 000, men annars så är mitt max 17 000-18 000.

Jag har kollat litegrann på Zephyrus G14, som egentligen är lite i dyraste laget...

https://www.elgiganten.se/product/gaming/laptop-gaming/317217...

Skulle vara tacksam för tips kring Zephyrus G14 och vad det finns för liknande laptops som skulle kunna passa till mina studier.

Tack så länge!