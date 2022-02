Fönstermarkis smart styrning

Skrivet av wargreymon: Så det du säger är att det bästa är att man styr mekanismen manuellt med hjälp av en fjärrkontroll man alltid har med sig, till exempel mjukvara i mobilen? Gå till inlägget

Nej mobilen är för det mesta det allra sämsta man kan använda för att styra nått och det är definitivt inte smart, smart innebär automatik för mig, inte att man ska tvingas böka med en mobil och allt extra strul den innebär jämfört med en vanlig kontroll.

Just när det kommer till markiser brukar man ha manövreringen så att man ser markisen så att man minskar olycksrisken för det är en stor mekanisk anordning, många kommersiella system har även sensorer som mäter kraft och vindstyrka.

Markiser är inte det enklaste att "smartifiera" just för att det är stora mekaniska saker som rör sig och som kan orsaka skador på både liv och egendom om man manövrerar dem på olämpligt sätt, att ha moototrer på dem kan väl vara ok men att göra det möjligt att fjärrstyra dem är en helt annan sak som ställer mycket högre krav om det ska kunna göras på ett säkert sätt.