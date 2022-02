Antar att det är cloud gaming och inte att din cpu skall skicka data till en GPU i molnet och vänta på den informationen innan du får bild i skärmen. Linus gjorde en video "My GPU is 1000ft Away!" där han testa detta, gick inge bra.

Har för mig Microsoft sa att deras cloudservrar skulle hjälpa rendera spel men det blev ju ingenting av. Rätta mig om jag har fel.