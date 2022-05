ReadyNas 6 PRO crash vid upd

Ok nu var det ju länga sen jag pysslade med min netgear.

Men visst kan man tvinga in en firmware via USB?

Har för mig att jag fick göra det när jag körde in senaste verisionen av mjukvaran (V 6, som inte officiellt stöds).

https://www.mysysadmintips.com/linux/servers/766-upgrading-ne...

Men jag har ingen aning om det går att rädda datan när man gör så.