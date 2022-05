Yale Doorman V2N + låsmodul (SR-LM) + Verisure microenhet

Hej på er,

Efter att låset legat i kartongen i över 1 år, bestämde jag mig till slut för att det var dags och installera enheten.

So far so good, låset är installerad och den fungerar fint...sen...sen...

Efter mycket om och men kommer jag fram till att det är Verisure appen som gäller.

Lyckas få Verizure microenheten att hitta ut på nätet. Fick ansluta den direkt till routern. Den vägrade koppla upp sig via en Netgear switch?

Nu ska jag installera YALE SMART MODUL YD och det är omöjligt att hitta instruktioner. Nissen på Verizure påstår att jag ska slå in något serienummer men serienumret som står på enheten är fort kort.

Har någon här installerat denna? Är det bara och installera den lilla dosan i låset och sen bör den plockas upp av Verisure Microenheten?

Tacksam för alla tips.