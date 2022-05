"Core engine" på svenska?

Skrivet av evil penguin: Min känsla spontana känsla är att begreppet "core engine" är klart mer betydelsefattigt än t.ex. "game engine" eller "graphics engine" (andra exempel du tog upp), vilket gör det svårt att sätta fingret på vad det skulle betyda konkret och hur det i så fall skall översättas. Det enda det säger är väl att det är den del av motorn som är själva kärnan, det mest centrala.

Det skulle möjligen kunna vara så att detta är en distinktion mot andra delar som fungerar modulärt på något vis, något slags plugins eller något? Tror det är svårt att hitta en enskild översättning som skulle fungera generellt, just eftersom det är så låg betydelsehalt i begreppet att man lätt kan föreställa sig att det används på massor av olika sätt, och då inte nödvändigtvis på sätt som bör översättas likadant. Gå till inlägget

Ja, det är mycket möjligt att det inte är samma etablerade begrepp ens på engelska, och därför det är svårt att hitta någon bra direktöversättning.

Skulle du hålla med om att kärnsystem/huvudsystem (som har föreslagits i tråden) skulle kunna vara mer beskrivande?

Här är en liten del av källtexten som pratar om modulära system, som du nämner:

"The program is based on unique technologies that are developed by XYZ and it works on a module system, which means that different parts of the program can now be optimised separately. Thanks to the independent modules engine, the program will be updated more frequently."