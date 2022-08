Att sälja en konsoll (och annan elektronik) som använts flitigt, anses det okej?

Huruvida hemmens konsoler används eller ej är väldigt individuellt.

Jag köpte en Xbox One S vid release och har sedan dess haft GamePass med massor av tillgängliga spel till mig och mina två barn som är 7 respektive 10 år gamla. Har även köpt Just Dance till mitt digitala konto under rea för att försöka få in dem lite mer på spelandet men helt ärligt har nog konsolen inte mer än 5 - 6 timmars drifttid sedan inköpet för lite drygt ett år sedan så ja... Det händer absolut att grejer är i nyskick även på begagnatmarknaden men jag skulle inte lita på att någon främling på blocket hävdar att skicket är prima och swisha en förskottsbetalning utan håller mig hellre här på SweC där jag kan kika bland gamla marknadsreferenser (synd att inte redaktionen hittade ett sätt att konvertera gamla referenser ur tråden till den nya funktionen som numera är inbyggd i marknaden).