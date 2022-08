5600x - lägre all core boost efter 1.5 år?

Gjorde en uppgradering till b550 och 5600x i januari 2021 som jag använde till utveckling under ca 10 månader. Under tiden jag arbetade på datorn snurrade ett antal docker containers och byggen till och från ca 8h per dag (tippar på runt 30-50% load i snitt).

Övrig tid har den mest stått orörd, och har den använts så är det 95% browsing och 5% gaming.

När den var ny tweakade jag inställningarna enligt nedan och hamnade runt 1880p multicore i cinebench r15. För några månader sedan uppgraderade jag till win11 och körde cb r15 och såg att poängen nu låg på ca 1750p. Vill också minnas att all core boost i cb r15 brukade ligga på runt 4.3ghz, vilket nu är 4.05-4.1ghz. Häromdagen fick jag för mig att felsöka och började testa med äldre biosversioner. Samma resultat. Fick också samma resultat efter en clean install med win11, och även win 10 vilket jag använde när den var ny (som dock uppdaterades till max, så förmodligen hade jag en annan build jan '21).

Något jag inte gjort ännu är att testa med äldre amd chipset drivers. Men jag funderar dock på om processorn kan ha degraderat? Det är förvisso väldigt varmt i rummet senaste tiden, dock maxar cpun 67c i cbr15. Har aldrig haft problem med stabilitet.

Vet att det bara rör sig om några procent, men nörden i mig vill veta varför. Någon som råkat ut för liknande eller har någon idé om vad det kan vara?

ppt: stock

edc: stock

tdc: stock

ram: 3800mhz

fclk: 1900mhz

soc: 1.05v

vddp: 0.9v

ccd: 0.9v

iod: 0.95v

max cpu boost clock override: 50mhz

Curve optimizer: negative offset per core mellan -4 och -30.