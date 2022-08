Skarm kranglar!

Hej

Jag har en 4k skarm och jag hade den ikopplad i HDMI1 men tyckte det var segt. Fick for mig att byta till HDMI2 for att se om det var nagon skillnad och till min forvaning sa forsvann laget. Jag har nu anvant den en vecka och skarmen stangs av for 1 sekund kanske en gang i timman. Igar dock sa stangdes skarmen av nar jag spelade ett spel kanske 1 ggr var 5e minut och nu nar jag satter i kabeln sa ar skarmen helt bla. Jag testade att byta tillbaka till HDMI1 och det funkar men det laggar.

Vet nagon vad jag kan gora?

Ha det!