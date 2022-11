AMD gör förlust på Ryzen-processorer under tredje kvartalet 2022

Skrivet av superapan: 7700X $399

Waow!

Relevant för förståelsen helt klart.

Blir supertydligt vad svag valutakurs gör med priserna.

Stefan Ingves är anledningen till att prisbilden och inflationen ser ut som den gör. Kronan är historiskt billig.

Jag är inte riktigt lika övertygad om att just ingves har hela förklaringen här. Jag skulle snarare säga såhär:

Alla västländers riksbanker har gemensamt kört ett lågränterace genom en hel högkonjukturcykel. Nu i retrospekt såg vi att det fanns konsekvenser med skenande inflation. Nog för att Ingves upplägg har ifrågasatts även sedan innan - men det gäller ju som sagt för hela västvärldens riskbanker. Vi har inte gjort annorlunda här egentligen.

Sedan drabbas små länders valutor vanligen extra hårt när det gungar på världsbörsen. Samma mönster i fler länder i norden.

Kollar man vad norska kronan kostade för 3 år sedan så är det ungefär samma som idag. Jämte island har vi stärkt vår krona. Så de känner också av samma grej som vi gör.

Jämte finland - ja de har euron och den valutan är ju massiv så den tar inte lika mycket valutastryk.

Och jämte danmark - de har sin valuta bunden mot euron så samma sak som för finland egentligen.

Men vi är inte riktigt ensamma om situationen utan mönstret går igen hos fler. Det är väl då senaste få månaderna som sticker ut lite mer. Men den ekonomiska politiken från riksbanken har inte ändrats markant under just den tiden så jag har svårt att se att det bara skulle vara riksbanksbeslut som avgjort här. Rimligen är det andra faktorer är viktigare för de senare temporära svängningarna.

Exempelvis att svenska börsen gick urstarkt året innan. Fanns kanske mer fallhöjd här då också. And so on.