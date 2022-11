ENGLISH BELOW

Det här är det bästa grafikkortet som jag någonsin haft nöjet att använda. Det klarar alla senaste spel utan problem med alla inställningar på Ultra, och uppnår med RTX igång 80fps i upplösning upp till 1920x1080 eller 60fps i 2k. Med många kända spel kan man dock uppnå över 500fps (exempelvis League of Legends, CS:GO, Fortnite, Minecraft etc).

Grafikkortet har endast använts i fem månader och har aldrig placerats under hög stress (ingen overclocking). Det fungerar precis som nytt, anledningen till att jag säljer beror på att jag själv vill uppgradera till 3070Ti.

=====================

Best GPU I've ever owned. Runs every latest generation game on ultra settings, with RTX activated above 80 FPS in 1920x1080 resolution and above 60 FPS in 2K resolution. All the famous games such as League of Legends, CS:GO, Fortnite, Minecraft run with above 500 FPS.

I am changing it because I bought a 3070Ti, so I don't need this one anymore. It is used only for 5 months and never OCed or under high stress. It works as good as a new GPU would.

