Router inställd på norska

Skrivet av SGA21: Jag har routern huawei b535 med telenor och har haft den i över 2 år nu. Har funkat utan några större problem hela tiden.

Men nu helt plötsligt när man ska gå in på t.ex Google så kommer man in på den norska varianten och även om man söker genom den svenska Google kommer det bara upp resultat på norska. Samma sak på youtube-appen där det kommer norsk reklam. Jag har provat att startat om routern och har gått in i routerns inställningar och letat där om det finns något med typ platstjänst eller språk men hittar ingenting.

Jag vet inte vad jag ska göra mer så kom gärna med tips. Tack!

Jeg søkte på Huwei side for B535 å finne en manual for å se dersom det kunne være noen innstilling gjennom web leser eller app relatert til språk valg, men kunne ikke finne noen manual.

Uansett virker det usannsynlig at din router ville kunne styre hvilket språk Google eller tjenester gjennom Google ville kunne stille inn for disse sider fra selve innstillinger i valget av språk i din router, hvilket er kun for vise sider lokalt på din router.

Jeg ville tro mer på at det er din web leser der er blitt satt opp til å vise sider for deg på et bestemt språk hvis websiden har flere språk utenom Engelsk, eller hvilken innstilling på Google.com side du valgt der på noen måte er satt til Norsk.

Det ende jeg kan tenke meg som automatisk vil velge et annet språk relatert til din router er hvilket IP du befinner deg på, dersom du ikke finner noe i Google.com Settings der vil få dine søk å vise på rett språk for deg.

Du bør kunne se hvilket IP din router har mot Internet fra appen til din router eller web leser. Bruk linken der beskriver hvordan du logger inn på din router B535: https://consumer.huawei.com/en/community/details/In-router-B5...

Visse websider vil automatisk velge språk etter hvilken region et visst IP tilhører. Her forklares IP: https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address