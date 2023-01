Tips på bra mailklient till Android och Windows

Tjenare!

Jag tänkte kolla vilka mailklienter Ni på Sweclockers använder Er av som har Androidtelefon och sitter på en Windowsdator. Då jag själv inte tycker jag hittar en vettig lösning för att få bra upplevelse från båda hållen.

Jag sitter inne på två kontodomäner:

mailnamn@outlook.com (Där jag har en integrerad mailnamn@hotmail.com)

mailnamn@gmail.com

Jag har hoppat runt en hel del mellan mailklienter på telefon, från att ha kört outlook- + gmail-appen, till att bara köra outlook-appen och importera min gmail-domän. Men jag tyckte till slut att outlook-appen var klumpig så jag valde att börja testa alternativa appar så som Aquamail (kass), K-9 mail (inte heller bra) för att efter mycket om och men landa i FairEmail som jag gillar skarpt!

Det stora problemet med FairEmail är att jag inte riktigt tycker att saker synkar mellan FairEmail och vilken klient/webbsida jag använder på datorn. Till exempel så hanterar inte FairEmail labels, vilket min Gmail är byggt på till stora delar. (Det går att böka genom att flytta ett mail till mappen med samma namn som labelnamnet i FairEmail, men då flyttas mailet också bort från inkorgen som en vanligt flytt. Detta kan man åtgärda genom att flytta tillbaka mailet till inkorgen så får man rätt resultat, men det blir mycket stök för att sortera ett mail)

Jag loggar oftast in på Outlook och Gmail via webbläsaren, men jag har även testat att köra med Outlook till Windows samt Thunderbird. Jag tycker inte någon lirar bra med FairEmail och ibland lirar till exempel inte Outlookapplikationen bra när man har importerat sin Gmail dit, gör förändringar och sedan loggar in på gmail.com och kollar hur det ser ut.

Jag har därför kikat lite på mailklienter som har både en Androidapp och en Windowsapplikation, för om jag får till bra synk mellan telefon och dator via en och samma applikation så kan jag helt skippa att besöka Gmail och Outlook via webbläsaren känner jag.

Jag har kikat på Proton, är det någon som kört den på telefon och dator som kan hinta om ifall den synkar bra mellan enheterna? Jag är medveten om att jag inte kommer få säkerheten då alla mail kommer transporteras till Proton genom Outlook och Gmail, men det stör mig inte så mycket.

Jag har även funderat på att testa Outlook ännu en gång, sist jag använde mobilappen var många år sedan, den kanske har blivit bättre sedan dess?

Eller krånglar jag till det allt för mycket? Jag kanske bara borde köra Gmail och Outlook-apparna i telefonen som det är tänkt, och besöka respektive sidor i webbläsaren?

TL;DR:

Jag är på jakt efter en mailapplikation till Android och Windows som hanterar att importera Outlook- och Gmaildomäner. samt har bra synk mellan Android- och Windowsenheterna. (Om jag lägger till label/tag/flyttar mail på ena enheten så ska ändringen synas korrekt på andra enheten osv.)