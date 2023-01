365 Business Standard vs Premium?

Att nöja dig med de webb-baserade produkterna i Office-paketet tror jag de flesta kommer se som en rejäl försämring, Microsofts webb-versioner av Officepaketet är inte lika mogna som Googles. Vill du ha vettiga webb-versioner av Office-program kanske du vill vara kvar i Google Workspace istället. Om du känner dig missnöjd med Googles appleverans så kan jag bara säga att gräset inte är särskilt grönare på andra sidan, utan vill du byta plattform, se om det finns något specifikt behov som Microsoft löser bättre.

Angående Slack vs Teams, jag har kört båda, båda har fördelar, och jag föredrar i slutändan Slack. Vill dina medarbetare kunna använda Teams för externa kunder så går det att göra, men då måste du köra två appar. Du kan också bjuda in externa medarbetare i Slack, men då måste de å andra sidan ha två appar, så det går liksom inte att vinna.

Angående Standard vs Premium, tänk snarare så här, finns det något du behöver i Premium? Om inte kan du lika gärna köra Standard.

Du skriver att du är läskunnig, och jag förstår att du säkert redan sett denna ganska tydliga tabell: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/business/compar...

Däremot kan det vara svårt att förstå exakt vad som gömmer sig bakom de formuleringarna, har du någon fråga på något specifikt som låter intressant så kan vi ju se om vi kan svara på det mer explicit.

Angående hantering av mobila enheter så är detta inget som kommer ge dig ett värde om du inte går in och sätter några policies på dina medarbetares enheter. Om ni inte ska ha någon IT-avdelning och istället ska lägga så mycket ansvar som möjligt ut på användarna kan ett MDM-system vara kontraproduktivt, om det blockerar någon från att göra ändringar då inte "den där personen som kan lite IT" måste göra detta. Ställ dig frågan, vill du bli "IT-killen", eller fortsätta med ditt faktiska arbete? Om du gillar vad du jobbar med idag föreslår jag därför att det kanske är kontraproduktivt att köpa på er en massa bra funktioner som du kan styra säkerhet och liknande med, för då fastnar du bara i det träsket. Sen är ju frågan om Microsoft verkligen är "best in class" på att hantera Mac:ar, jag har ingen riktig eftarenhet av det, men jag tvivlar på att de är bäst.

Jag skulle därför säga att om du vill ha saker i Business Premium är det oftast då att du kanske vill ha någon IT-partner att kunna vända dig till när det handlar om att bolla och hantera såna här frågor. Du nämner byråkrati som en anledning att inte vilja hantera sånt här, hos en bra IT-leverantör räcker det att skicka in ett ärende om att skapa en ny användare, så löses allt av dem. Snarare skulle jag säga att nackdelen är att det kostar en del.