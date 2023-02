Svart skärm vid uppgradering av moderkort och processor.

Hej,

Jag får svartskärm/no signal när jag försöker starta min dator efter jag har försökt uppgradera moderkort och processor.

Utrustning:

Nya moderkortet: Asrock b660m Pro RS

Grafikkort: Geforce 1060 6gb

Nya processorn: Intel core i5-12400F

RAM: Corsair Vengeance 16 GB (4x4GB) 2133 Mhz

Bra att veta:

Jag är nybörjare, kablar kan ha kopplats fel även fast jag trippelkollade allt.

RAM kan ha kopplats fel till att börja med då jag inte la jämnt tryck på hela minnet.

Skärmen har testats och funkar, detta innefattar även kablar.

När jag kopplade in 2 av 4 RAM-minnena så startade datorn men visade endast att det var ett RAM-minne ikopplat. Jag kopplade då in alla 4 in i datorn, därpå datorn ej ville starta eller ge någon signal till skärmen.

Det var fungerande RAM då jag använde den till min förra dator, och jag testade även dem i mina gamla dator efter det misslyckade försöket, men utan framgång. Då antar jag att det är RAM som är problemet?

Jag har även testat alla kombinationer av RAM-minne socklar. 1 & 3, 2 & 4 osv..

Jag har testat att resetta CMOS utan framgång.

Fråga:

Är det värt att riskera och köpa nya RAM-minnen för att se om jag har pajat dem eller ska jag skicka tillbaka moderkortet i säkerhet skull ifall det skulle vara fel på det?

Uppskattar alla tankar & råd!

// Gabbe