Skrivet av Jaevel: Beroende på vilken titel kanske inte ens ett 1080ti räcker. Då är det ju lite pengar i sjön att ha gjort den uppgraderingen. Mitt tips är att kika titlar du är intresserad av, se benchmarks i den upplösning du kommer spela i och därifrån fatta ett beslut. Gå till inlägget

Ok. Tackar för hjälpen. Får kolla över detta lite mer.

Men om man t ex får tag på ett 1080 ti för lite under 2000 är inte det värt uppdateringen? Om man bara rent generellt kollar på det? Ursäkta mina lite dumma frågor. Har varit ifrån allt som har med spelande att göra i över 10 år då familjen tog över all min tid.