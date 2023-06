Test BIOS for Maximus Z790 Apex 0006

5/6-23

BIOS Ver. 0006

Update micro code to 0x115

Update mrc to 0.0.4.147

ME version 16.1.25.2124

Download: https://www.dropbox.com/s/9nj7nv3es7hetz7/ROG-MAXIMUS-Z790-AP...