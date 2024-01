Koppla ihop två skärmar

Du kopplar inte ihop själva skärmarna, utan du kopplar varje skärm med egen sladd till datorn. Ifall datorn och dess Geforce 1070 är en stationär dator med eget grafikkort kopplat du direkt till det grafikkortet. Den bör ha minst fyra anslutningar och de kan användas samtidigt.

Ifall du det är en laptop/bärbar eller kompakt all in one-dator är det däremot inte säkert det är möjligt och då varierar det med just den datormodellen i fråga om vad som är möjligt.