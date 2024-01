Uppgradera AMD A8-5500 APU?

Jag har en gammal dator men har kunnat spela sims utan problem. Testade Can I Run It idag och allt var ok förutom CPU. Jag har AMD A8-5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics. Har 2 frågor- 1 Finns det något likvärdigt, fast bättre då? 2 kan jag ta vilket som helst eller behöver jag kolla så det passar med mitt moderkort? Jag är inte så insatt i datorbygge så vet ej vad som är bra. Hoppas någon kan hjälpa mig