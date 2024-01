Moderkort för 14th gen processor?

Hej,

Är i processen av att plocka ihop ett nytt bygge. Tänkte kasta in en i5-13600k eller i5-14600k och eftersom prisskillnaden däremellan är väldigt liten känns det som att man bara borde köra på en 14600k. Enda problemet som uppstår är då moderkort med support. Antingen verkar det som att det blir väldigt mycket dyrare med support för 14th gen "out the box" eller så måste man uppgradera BIOS. Och för att uppgradera BIOS behövs en processor som moderkortet har kompatibilitet med.

Mina frågor gällande detta är då:

Ska man bara köra på 13e generationen och skippa den lilla uppgraderingen man får med 14e?

Finns det något relativt billigt moderkort som supportar 14e generationen out the box alternativt moderkort med BIOS flashback?

Någon som har erfarenhet med att lämna in dator till typ Inet eller Webhallen eller liknande och låta dem uppgradera BIOS?

Tack för svar på förhand!