Skrivet av ljudkillen: Jag har ingen direkt budget, men kanske runt 5 lök typ... Såg den som du tipsade om Ryzen 5 5600, hade denna passat mitt moderkort?

https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/processor/amdsoc... Hur stor skillnad blir det med gaming -upplevelse ifall man köper den? Uppdatera bios, menar du moderkortet? Det är nytt! Gå till inlägget

Ja jag menar moderkortet. Det är ett gammalt moderkort sett till B450-kretsen.

Det stöder Ryzen 5000-serien, men bara så länge man ser till att ha ny BIOS-version installerad.

Även om moderkortet är köpt nyligen så kan det ha legat med en tidig BIOS-version.

Jag har nog försökt få tag på ett begagnat RTX 3070 eller RX 6800 + processorn som sagt.

Svårt att sätta en siffra på hur stor skillnad det blir från nuvarande, men det skulle vara en trevlig kombo prestandamässigt.

Edit: Hittade en youtube-video som jämförde just 2600 och 5600 faktiskt, båda med RTX 3070.

GTA 5 129 vs 182 average fps trots samma grafikkort.

I vissa sammanhang verkade skillnaden vara ännu större, typ 110 vs 190 fps.