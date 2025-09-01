Felsökningshjälp Canton 5.1 system

TENGILS
Tjenare, jag är i behov utav lite felsökningshjälp eftersom jag är ganska ny på det här själv
Fick tag i ett Canton paket ganska billigt helt nytt ur originalförpackning, GLE 490 frontar, GLE 455 center och GLE 435 sidor, detta är ihopparat med tidigare ägt Dali basis 100 sub och en Pioneer VSX-S500 receiver.
Allt är ihopkopplat och efter jag gick igenom inställningarna för högtalarna så satte jag på lite musik i ganska låg volym och hörde ett litet sprakande från ena fronten.
Höger fram i den översta av de 3 högtalarna som sitter i 490n sprakade lite vid vissa frekvenser.
Stängde av allt och dubbelkollade kablar, bytte plats på kablarna till frontarna, testade koppla ur centern t.om men inget gjorde någon skillnad.
Efter allt va ihopkopplat och avstängt ett tag så startade jag det och till min förvåning så hördes det inget missljud från högtalaren längre.
Jag satte på samma låt som innan och lyssnade igen, den översta högtalaren lät som den skulle, men nu lät den nedersta dåligt vid viss frekvens..
Bor det troll i min högtalare eller är min receiver skräp?
Uppskattar all hjälp
Kör du signalen via processorn eller analogt ? Det kan vara bra att prova både och utifall digitaldelen är lynnig.
