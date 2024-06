Hejsan!

Min skärm (Acer XB270HU) har börjat strula den sista tiden, där den går in i standby läge och inte går att väcka, utan jag får ta ur displayport kabeln och sätta in den igen, men nu verkar det som att den har gett upp.

Så till min fråga undrar jag om man kan byta ut displayport kontakten i skärmen, eller är min skärm körd?

Och isåfall är det enkelt att göra, eller behöver man lämna in den och vart isåfall?

Tack på förhand!

Mvh