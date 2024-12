Nästa år blir det dyrare att skicka brev och paket

Postnord är en skam för Sverige/Danmark. Det är sällan som man bör använda USA som förebild, men de har i alla fall ett statligt postsystem som heter duga.

- “Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds,”

Här gnäller ju Postsnor om man ens glömt skotta framför brevlådan.