AMD R5 3600X + RX 5700 XT + 16GB DDR4 3600 MHz

Säljer lite komponenter som jag bytt ut för ett tag sedan. Löst eller allt ihop bestämmer du. Allt är nerpackat i original emballage precis som det kom nytt. Varenda litet klistermärke, manual och tillbehör finns med.

Processor

AMD Ryzen 5 3600X

Med kylare men utan kylpasta. För smidighetens skull så skickar jag med en bit Ptm7950 (från fyndiq, vet ej om det är genuin men funkar bra med det jag har nu)

Grafikkort

Asus ROG Strix RX 5700 XT 8GB

Var känd när den kom för att kylaren inte var ordentligt klämd mot kortet (för långa skruvar) men det åtgärdade jag med små distansbrickor så har aldrig haft nåt problem.

RAM-minne

G.Skill Trident Z Royal Gold 16GB (2x8) DDR4 3600 MHz CL18

Allt fungerar felfritt såklart. Jag vet inte vad det är värt så jag går på bud. I första hand avhämtning, kan mötas upp runt närmaste städer. Om det ska skickas står köparen för frakten, förskottsbetalning med swish.

