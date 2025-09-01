Dator sökes

Jag efterlyser en dator som är tillräckligt kraftfull för att driva Fortnite med lite marginal. Gärna med Ryzen-processor, typ 5*** eller någonstans däromkring. Budget är cirka 5000 kr.

Finns det en dator för upphämtning i närområdet (Enköping, Västerås, Strängnäs, Uppsala, Stockholm) är det ett stort plus. Skriv gärna vad du har och vilket pris du tänkt dig.

Skärm, tangentbord, mus och sådant finns redan. Det är bara en dator som saknas.

Mvh Johan

Läs hela annonsen här