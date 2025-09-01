Dator sökes

Fullchokeracing
Jag efterlyser en dator som är tillräckligt kraftfull för att driva Fortnite med lite marginal. Gärna med Ryzen-processor, typ 5*** eller någonstans däromkring. Budget är cirka 5000 kr.
Finns det en dator för upphämtning i närområdet (Enköping, Västerås, Strängnäs, Uppsala, Stockholm) är det ett stort plus. Skriv gärna vad du har och vilket pris du tänkt dig.
Skärm, tangentbord, mus och sådant finns redan. Det är bara en dator som saknas.
Mvh Johan
Jag har en helt nybyggd dator med begagnat grafikkort & RAM! Resterande delar är helt nya.
Ryzen 5 5500, AMD Radeon RX 6600XT 8GB, 16 GB 3200 MHz RAM, 500 GB NVMe, ASUS PRIME A520M-K, 750W PSU, Montech Air 100 ARGB, ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB.
Finns i Stockholm och jag har tänkt mig 4700:- för den!
