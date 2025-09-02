Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Panasonic Z90BEG Funktioner?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Panasonic Z90BEG Funktioner?

Hade en TX50DX800 som jag var mycket nöjd med, men tyvärr sönder.
Uppskattade att den hade 2 Digitala o 1 Analog tuner, Inspelning av 2 digitala TV-program samtidigt,
kunna titta på 2 digitala TV-program samtidigt (delad skärm) och även 3D bild (finns inte idag).

Har laddat ner Z90 operatörs manualen och det står,
"Multi Windows- Displays two windows at once for viewing the tv-programes .... "
Men det är oklart om detta fungerar!

Någon som har en Panasonic Z95 eller 90 eller 85, och har koll på funktionerna (borde vara motsvarande på W modellerna)?

Tacksam för hjälp.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Bildexpert 📺

Jag tror inte det. Twin tuner-varianten är en sådan där funktion för förr som sällan efterfrågas idag och därför har de flesta TV idag en mottagare av enklare sort.

Visa signatur

BildskärmarLCD, LED och OLEDPixelklockanBildkablarHDMI 2.1Spel-TVInput lagResponstidG-Sync och FreesyncLjusstyrkaTV-guidenFilm, sport, ljust rum? – Krökt skärmBildguide: svart och vitt

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar