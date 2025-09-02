Panasonic Z90BEG Funktioner?

SurfHawk
Medlem
●
Hade en TX50DX800 som jag var mycket nöjd med, men tyvärr sönder.
Uppskattade att den hade 2 Digitala o 1 Analog tuner, Inspelning av 2 digitala TV-program samtidigt,
kunna titta på 2 digitala TV-program samtidigt (delad skärm) och även 3D bild (finns inte idag).
Har laddat ner Z90 operatörs manualen och det står,
"Multi Windows- Displays two windows at once for viewing the tv-programes .... "
Men det är oklart om detta fungerar!
Någon som har en Panasonic Z95 eller 90 eller 85, och har koll på funktionerna (borde vara motsvarande på W modellerna)?
Tacksam för hjälp.
Jag tror inte det. Twin tuner-varianten är en sådan där funktion för förr som sällan efterfrågas idag och därför har de flesta TV idag en mottagare av enklare sort.
