Panasonic Z90BEG Funktioner?

Hade en TX50DX800 som jag var mycket nöjd med, men tyvärr sönder.

Uppskattade att den hade 2 Digitala o 1 Analog tuner, Inspelning av 2 digitala TV-program samtidigt,

kunna titta på 2 digitala TV-program samtidigt (delad skärm) och även 3D bild (finns inte idag).

Har laddat ner Z90 operatörs manualen och det står,

"Multi Windows- Displays two windows at once for viewing the tv-programes .... "

Men det är oklart om detta fungerar!

Någon som har en Panasonic Z95 eller 90 eller 85, och har koll på funktionerna (borde vara motsvarande på W modellerna)?

Tacksam för hjälp.