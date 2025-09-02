Corsair H170i - ovanligt hög coolant temp?

Jag bytte idag ut radiatorn i min H150i Elite LCD AIO till en H170i radiator som jag köpt på Ebay. Flyttade över övriga komponenter och satte in tre st LianLi 140mm fläktar.

På min gamla setup med lilla radiator och tre st 120mm fläktar så hade jag oftast en coolant temp på ca 18-25 grader. Nu i nya setupen ligger coolant temp på närmare 34-35 idle och 38 efter full load i 5 min med radiatorfläktarna på max hastighet. Är detta något att oroa sig för? Är det fel på nya raditorn eller någon givare?

CPU ligger stabilt på 77 grader under full load efter 5 min.

Såg också att max clock speed gick ner från 5700 till 5200 efter ett tag, vet inte om detta är normalt eller ej för Intel I9 14900K.