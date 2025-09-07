Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Xice ExternalCool EC600H

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Xice ExternalCool EC600H

Har haft denna Xice ExternalCool EC600H liggande i förrådet i flera år, och tänkte att det kanske finns någon här på forumet som uppskattar ett unikt kylsystem. Det är ett ovanligt passivt vattenkylningssystem, och likt Zalman reserator, helt utan fläktar, vilket innebär tyst drift.

https://www.overclockers.com.au/article.php?id=297078&P=1

Lämna bud vid intresse!

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Komponenter_spec
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/wi5558-4.png[/img]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skriver här för att påminna mig om att denna finns imorgon!

Visa signatur

i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar