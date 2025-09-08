Utökade tester

Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

När ni testar CPU och GPU så skulle det vara intressant med ett blindtest. Exempelvis, ni testar ett grafikkort i 1440p för tre spel som är olika krävande för kortet. Sedan låter ni några (någon?) testpersoner spela samma tre spel fast med tre olika system. Ingen FPS-counter uppe i hörnet utan helt och hållet "upplevd" prestanda.

Då kan ni ge en stämpel motsvarande "känns som ett 4070" även om det kanske är ett 5080 som testas. Kan vara bra för folk som går i uppgraderingstankar.

Kanske inte rimmar väl med en sida för hårdvaruentusiaster, men min känsla är att det finns en växande skara som hellre satsar pengar där de gör nytta.

Testpersonen bör vara ovetandes vilket kort som testas, och korten slumpas så att deras ordning inte är densamma för alla spel.

Samma sak med CPU och nya skärmar.

Om huvudinkomsten för sidan är pengar från hårdvarutillverkare så förstår jag dock om detta blir lite svårt att genomföra.

Det finns ingen som kan "känna" det, i alla fall inte utan att ha suttit och tränat i dagar vardera på dussintals olika konfigurationer.

För att förtydliga: jag menar inte att personen skall känna att det är ett 4070. Jag menar att om testpersonen inte kan känna skillnad på de testade korten, då kan man lika gärna stämpla upplevelsen som lika bra som det "sämsta" kortet.

Min poäng är alltså att testa ett antal kort för upplevelse och sedan rekommendera det "sämsta" kortet av dessa där testpersonen inte kunde känna någon skillnad. Man skulle kanske kunna vända på det hela och märka kort med "Vettig uppgradering jämfört med 4070 (eller motsvarande kort som är ett medelkort för XX år sedan)" i de fall där testpersonen kan märka skillnad.

Detta skulle dessutom bli ännu bättre om det testades med tre eller fler personer t.ex. "proffs-gamern", "ungdomen som spelar 4h per dag" och "pappa som önskar att han hinner spela 30 min per vecka"

Samma sak med skärmar, det finns ju redan blindtester av skärmar där många ej klarar att välja ut den på pappret bästa skärmen.

Skulle vara betydligt mer intressant om de gjorde ett test där de blindtestar Nvidia vs AMD vs Intel i samma prestandaklass i ett par olika spel med respektive uppskalningstekniker och de olika tillverkarnas mjukvarulösningar, men detta är content för video och inte artiklar.

