Samsung Smart Watch 7 + Äldre gaming dator

Fick en Samsung Smatch Watch 7 till min nya mobil. Säljes för rimlig peng då jag endast använder vanlig klocka. Helt ny, aldrig använd. Armbandet är grått.

Kvitto finnes. 1500:-

En äldre speldator som funkat finfint i många år.

Specifikationer på datorn;

Processor: Intel Core i5 7500

Kylare: Cooler Master 212

Moderkort: Msi B250 Mortar

Grafikkort: Gigabyte GTX 1060 6gb

Ram: 8x2gn Corsair Vengeance

Chassi: Phanteks P400

SSD: 250gb SSD

Köp nu: 2000kr

Budstart 1kr

Klockan kan jag lösa frakt för, men dator ser jag gärna att den hämtas på plats, alternativt att jag kan lösa utkörning för dieselpengar i Skåneområdet.

Väl mött,

Filip

Läs hela annonsen här