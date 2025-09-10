Samsung Smart Watch 7 + Äldre gaming dator

Nooved
Fick en Samsung Smatch Watch 7 till min nya mobil. Säljes för rimlig peng då jag endast använder vanlig klocka. Helt ny, aldrig använd. Armbandet är grått.
Kvitto finnes. 1500:-
En äldre speldator som funkat finfint i många år.
Specifikationer på datorn;
Processor: Intel Core i5 7500
Kylare: Cooler Master 212
Moderkort: Msi B250 Mortar
Grafikkort: Gigabyte GTX 1060 6gb
Ram: 8x2gn Corsair Vengeance
Chassi: Phanteks P400
SSD: 250gb SSD
Köp nu: 2000kr
Budstart 1kr
Klockan kan jag lösa frakt för, men dator ser jag gärna att den hämtas på plats, alternativt att jag kan lösa utkörning för dieselpengar i Skåneområdet.
Väl mött,
Filip
