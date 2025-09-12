Fel på grafikkort eller datorn?

Hej!
Köpte nytt nätaggregat till min gamla dator som stått i garderoben i kanske 4? års tid.
Är en i7
1080 TI
Moderkort är ASUS B-85 PRO GAMER. Gammal men som sagt alltid funkar felfritt
Har alltid funkat felfritt, det jag gjorde när jag bytade dator var liksom att bara ta hårddiskarna och nätagget. Men som sagt har jag lagt in HDD och nätagg nu.
MEN!
Den var ju jäkligt dammig, har dustoff som fan och försökt putsa upp den. Fläktarna i datorn startade först inte så fick ta lite mer dustoff och rensa lite så startade alla fläktar, allt lyser.
Men, min skärm är kolsvart. Skärmen funkar för provat den i annan dator samt prova min main skärm som jag använder men kolsvart, hittar inte skärmen.
Vad kan det bero på? För jag prova nu precis o koppla in i moderkortet istället men fortfarande nada. Behöver ju installera windows o skit på den men får inte ens igång det.
Vad kan vara fel ens?
Borde inte den starta iaf om jag kopplar in i moderkortet för då vet jag ju att det är GPU som strular isåfall? Hm..
Har du säkerställt till 100% att datorn faktiskt startar upp?
"rensa lite så startade alla fläktar, allt lyser" ger inte så mycket info.
Kommer det nå korta/långa pip från datorn vid uppstart?
Hej!
Ja lite slarvigt av mig.
Men ja det kommer ett svagt pip.
Och lamporna på moderkortet lyser. Mer än så vet jag inte, utan att fläktarna lampor m.m lyser (tangentbord lyser med)
Har du kollat upp moderkortets manual?
Vilken specifik i7 modell har du? Har din cpu stöd för grafik?
Det är en 4790k.
Och nä inte direkt kollat manual, vet ej vad jag ska kolla efter? Svårt och pilla med några inställningar eller något när skärmen e kolsvart och ej kan komma åt bios ens..
