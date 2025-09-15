Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Lasergraverat vitt Lian Li Lancool II med massa extras

Lasergraverat vitt Lian Li Lancool II med massa extras

Glassidan är lasergraverad med en mandala-kraken. Helt ny ograverad glassida medföljer.

Front och sidoplåt är utbytt till mesh-varianten. Original front med LED, sidoplåt samt nya oanvända fötter medföljer.

USB-C finns installerat i fronten.

Chassit stöder upp till E-ATX och är mycket lätt att bygga i. Kabeldragning är en dröm tack vare täckplåtarna på baksidan. Mer info här: https://lian-li.com/product/lancool-ii/

En pci-plåt och en 3.5" vagga saknas. Kan för mitt liv inte hitta dom..
Buren till hd-vaggorna är omonterad och fäst-örat till den är lite böjt.

Endast avhämtning strax utanför Ängelholm

[EpoX8k5a2+]-[Xp1600@1815]-[Extreme DDR2700] - [Gainward ti4200]

