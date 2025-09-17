Söker xbox series x eller PS5/PS5 pro

Beställt en ny samsung TV och är ute efter åtminstone soundbar + subwoofer men helst ett komplett surround system (+ om det är från samsung).

Är också ute efter en xbox series X eller ett ps5/pro.

Skriv om ni har något som kan passa. Kan hämta ca 1-1,5 timmes radie från Uppsala.

