Nystartad DayZ server: EU Vikings #1|Vanilla++|5x loot|BPP Building|Cars++|Admins

Hejsan!

Jag och ett gäng kompisar har tröttnat på alla Pay2Win servrar med hundra olika mods så vi slängde upp en server med några fåtal mods noggrant utvalda efter vår erfarenhet av att ha spelat på massvis servrar.

Lite kort om servern:

Namn: EU Vikings #1|Vanilla++|5x loot|BPP Building|Cars++|Admins

IP: 79.127.167.230:11560

Maxspelare: 80 st

5x loot för dig som tröttnat på att springa i timmar letandes efter mat eller vapen.

Fler bilar + delar till dessa.

BPP Building system som förenklar att bygga baser

Andra nämnvärda mods:

*Party system

*Airdrops

*Bättre map & pingsystem

*Playerinformation med hp/blood/mat/dricka i procent (nås genom hotkeyn B).

Vi har även aktiva admins som håller koll på flödet.

Välkomna att joina om ni känner för det!

/Alex