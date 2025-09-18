ASUS GeForce RTX 4070 Ti 12GB TUF Gaming

Hej!

Säljer ett bra exemplar av 4070 Ti. Inga missljud av något slag och har tuffat på bra. Notera dock att det är en liten repa på backplate, se bild.

Alla tillbehör medföljer, inklusive strömadapter och det lilla stödet.

Inköpt på Inet 2023‑02‑23 så det finns garanti kvar då ASUS erbjuder 3 år. Kvitto medföljer.

https://www.inet.se/produkt/5413171/asus-geforce-rtx-4070-ti-...

OBS skickar inte så måste hämtas i Sisjön, Göteborg under arbetstid eller Hisingen på helgen. Håller igång annonsen till söndag kl 12 eller försten som budar 6500.

Läs hela annonsen här