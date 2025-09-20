Iphone 13 pro max 256gb

Tjena!

Säljer min Iphone 13 pro max. Hade oturen att tappa den några dagar efter jag fick den för 2års sen så baksidan fick sig en turn inget som påverkar funktion har funkat klockrent för mig. Går enkelt att dölja med skal annars om man känner för det . Alltid använt skärmskydd så skärmen är i toppskick.

88% batterihälsa.

Tänkte mig 3800:- eller högsterbjudande. Vill helst att den hämtas upp och jag bestämmer vem jag säljer till osv. Inköpt hos 3 och kvitto finns.

Mvh Christian

Läs hela annonsen här