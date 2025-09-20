Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED Headset

Säljer ett Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED headset.

Väldigt sparsamt använda, det andra paret kuddar är aldrig använda.. skicket är väldigt mint!.

Använda runt 15 timmar, kvitto medföljer.

Nypris 2390:-

Bud är välkommet utöver utsatt pris, och jag avslutar annonsen om jag känner mig nöjd med ett bud!.

Skickas spårbart med PostNord emot Swish betalning.

Whazzaaaaah

