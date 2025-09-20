Virrcopski
Whazzaaaaah
Säljer ett Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED headset.
Väldigt sparsamt använda, det andra paret kuddar är aldrig använda.. skicket är väldigt mint!.
Använda runt 15 timmar, kvitto medföljer.
Nypris 2390:-
Bud är välkommet utöver utsatt pris, och jag avslutar annonsen om jag känner mig nöjd med ett bud!.
Skickas spårbart med PostNord emot Swish betalning.
