Bytes nyskick 5090 emot 4090 + pengar

Som rubrik lyder undrar jag om någon härinne vill byta ett nyskick MSI GeForce RTX 5090 32GB Vanguard SOC emot ett 4090 + pengar.
Körts undervolt har väl typ ~30h ontime och kvitto finns ifrån början av augusti.
Finns i malmö området.
Har ett 4090 TUF OC - Finns via PM om det låter intressant och mellanskillnaden är hanterbar.
NZXT H9|Asus TUF 4090 OC|AMD 9600x|Asus Rog Strix B650E -f|32gb DDR5 6000mhz|Samsung G9 49'|
